Estate fortunata per Zuleyka Rivera, la modella colombiana diventata famosissima in tutto il mondo grazie al video di "Despacito". La bella trentenne, che vanta un passato da Miss Universo, si sta godendo i frutti del tormentone estivo che ha polverizzato ogni record in dolce compagnia. Su Instagram ha infatti condiviso uno scatto di lei in barca avvinghiata al nuovo fidanzato German Rosete, a cui dedica parole piene di passione: "Se il mondo ricominciasse di nuovo, e io fossi la tua Eva e tu il mio Adamo, di sicuro commetteremmo di nuovo peccato".