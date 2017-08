Formentera, foto di gruppo stellare: riconosci i vip in vacanza... insieme?

Quando Jade Jagger, figlia 45enne di Sir Mick è andata in vacanza a Formentera, si aspettava forse di essere la persona più famosa del suo resort. Ma sull'isola la designer di gioielli ha incontrato parecchi vip... inaspettati. Prima Jade ha visto Noel Gallagher degli Oasis, poi i due sono stati raggiunti da 'The Boss', ovvero la rockstar americana Bruce Springsteen, che si è unito a loro in un ristorante e più tardi ha posato per uno scatto di gruppo insieme a sua moglie, Patti Scialfa, 64, e alla loro figlia Jessica, 25 anni...