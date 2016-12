Una band composta da 8 elementi suonerà dal vivo tutte le canzoni, curate da Tom Snow. Gli adattamenti musicali detteranno il ritmo alle coreografiche curate dallo stesso regista Martin Michel, premiato nel 2009 al Kraaijamp Musical Award come miglior regia e miglior musical proprio per Footloose.

Tra i ballerini compaiono volti già noti sui palcoscenici italiani come Riccardo Sinisi, Loredana Fadda,Antonello Angiolillo, Brunella Platania e Beatrice Baldaccini.