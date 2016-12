17 giugno 2015 Foo Fighters, tour europeo annullato dopo l'incidente a Dave Grohl La band cancella i prossimi appuntamenti: per il frontman, che si è fratturato il perone cadendo dal palco in Svezia, è impossibile esibirsi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - I Foo Fighters cancellano il tour europeo dopo che il cantante Dave Grohl si è fratturato una caviglia cadendo sul palco durante un concerto a Goteborg, in Svezia, lo scorso venerdì. La band lo ha annunciato attraverso il proprio sito web, spiegando che per Grohl, operato lunedì per ricomporre la frattura del perone, “è fisicamente impossibile” esibirsi e che "i tempi di recupero di Dave sono ancora incerti".

"Stiamo facendo del nostro meglio per elaborare un piano. Abbiate pazienza - ha scritto Dave Grohl, scusandosi con i fan - Sapete che siamo di parola, ma per ora, ho bisogno di essere certo di avere davanti ancora anni di concerti".



Tra le date cancellate fino alla fine di giugno, anche i festival di Glastonbury e al Wembley Stadium, in Inghilterra, e una data in Belgio.



Per Grohl, che era riuscito a finire la performance dopo essersi ripresentato al pubblico con la gamba fasciata, lo show di Goteborg è stato comunque stupendo: "E' stata una notte bellissima, in uno stadio meraviglioso, con 52 mila persone che urlavano... Che serata!", ha scritto il musicista.