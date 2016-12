Foo Fighters, promessa mantenuta: 3mila fan in delirio a Cesena

"Ciao Cesena! Are you ready? Do you want to sing a song?". Con "Learn to fly" i Foo Fighters hanno salutato Cesena, che il 28 luglio ha ospitato il più grande tributo rock di tutti i tempi, targato Rockin' 1000, una cover realizzata per convincere la band a suonare a Cesena. E proprio sulle note di quel singolo, dal suo trono di chitarre davanti a 3.000 eletti, Dave Grohl con la sua band ha dato il via al "Sonic Higways Tour" europeo.

Il leader della band di Seattle ha dato il là alla data zero della tournée europea, inaugurata proprio a Cesena per mantenere fede a una promessa fatta con il cuore. Quella al popolo del Rockin' 1000, l'impresa da Guinness dei Primati che un esercito di mille rockers ha messo in piedi il 28 luglio al Parco Ippodromo della città romagnola, documentata da un video che è un fenomeno virale senza precedenti, con più di 26 milioni di visualizzazioni su YouTube.



Lo show cesenate, fatto salvo qualche problema di acustica, è stato una festa per tutti. Il momento clou è stata la chiamata sul palco di Fabio Zaffagnini, project manager di Rockin' 1000, invitato da Grohl a sedersi sul suo trono di chitarre. Per un attimo la rock star della serata è diventato lui, il Garibaldi che ha guidato i cosiddetti "millini" in questa impresa folle. "You're a really fucking crazy guy", "sei davvero uno fuori di testa", gli ha urlato Grohl al microfono, incitando la folla agli applausi.



Zaffagnini ha stappato una bottiglia di spumante, e i Foo Fighters hanno dedicato a lui e a tutto il pubblico cesenate la cover di "Under Pressure" di Freddie Mercurry e i Queen. Alla voce questa volta c'era Taylor Hawkins, sostituito alla batteria dal musicista con la cresta punk che figura in bella mostra nel video di Rockin' 1000. "Abbiamo un sacco di 'fucking song', di fottute canzoni da suonare stasera", ha promesso a inizio concerto il carismatico frontman dei Foo, scusandosi di parlare italiano "solo un poco" (le parole scurrili nella nostra lingua, però, le conosce tutte). Lo show, durato ben due ore e mezzo senza pause, è finito con un'altra promessa: "Ci piacerebbe tornare qua, un'altra volta, chissà. I never say goodbye, I say this", è stato l'ultimo grido di Grohl alla folla. E quindi è partito con tutto l'entusiasmo del pubblico "Everlong".