31 luglio 2015 Foo Fighters: mille musicisti suonano "Learn to Fly", la band dice sì a un concerto La mega performance, organizzata a Cesena, è stata registrata in un video pubblicato su YouTube e divenuto subito virale. Dave Grohl e soci hanno accettato lʼinvito: "Ci vediamo presto"

Un invito originale per i Foo Fighters. Oltre mille artisti, tra musicisti e cantanti, si sono riuniti all'ippodromo di Cesena per una sorta di flash mob in cui hanno suonato la hit della band "Learn to Fly", con l'intento di invitare Dave Grohl e soci a esibirsi nella città romagnola. L'iniziativa, promossa dal collettivo Rockin' 1000 e documentata in un video pubblicato su YouTube, ha convinto i Foo Fighters: "A presto, Cesena".

Il video messaggio ha fatto il giro del mondo, superando 4 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore e arrivando anche ai Foo Fighters. Grohl e soci hanno prima commentato su Twitter l'iniziativa, condividendo la clip e scrivendo in italiano "Che bello, Cesena", poi hanno deciso di accettare l'invito, sempre via social: "Ci vediamo, a presto".

Ci vediamo a presto, Cesena.... xxx Davide https://t.co/o3ThIE4QYV @rockin_1000 — Foo Fighters (@foofighters) 31 Luglio 2015