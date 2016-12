Foo Fighters: "La musica di Sonic Highways è nata in otto città"

In tutto 44 minuti di musica, otto brani inediti che attingono al tessuto culturale e musicale delle otto città in cui l'album è stato registrato: Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, New York, Seattle e Washington.



"Sonic Highways", è una dichiarazione d'amore alla musica americana e porta lo stesso titolo del film in otto puntate e diretto da Dave Grohl, che documenta il viaggio attraverso le 8 capitali della musica rock mondiale e spiega come queste abbiano influenzato profondamente l'ispirazione e la creazione dello stesso album.



Per l'album e la serie tv Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett e Pat Smear hanno scritto e inciso una canzone in ciascuna delle otto città, attingendo alla scena musicale locale e avvalendosi della partecipazione di artisti del luogo. Ogni testo è stato composto secondo una modalità sperimentale del tutto nuova per Dave. Grohl ha infatti scritto le parole soltanto l'ultimo giorno di ciascuna sessione, in modo da lasciarsi ispirare dalle esperienze, dalle interviste e dai personaggi che si sono alternati ad Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, New York, Seattle e Washington. Il lavoro è stato realizzato in studi di registrazione leggendari che sono parte integrante della storia e dello spirito di ciascuna location.



L'album, prodotto da Butch Vig e dai Foo Fighters, viene pubblicato in versione cd e su Lp, in vinile da 180 grammi, con nove copertine diverse (8 delle quali ritraggono ognuna delle città la cui eredità musicale è stata immortalata nell'album).