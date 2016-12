Foo Fighters, il fan compie gli anni: Dave Grohl gli fa suonare la batteria

"Se fai schifo alla batteria, ti metto in punizione dietro le quinte", ha scherzosamente ammonito Dave Grohl prima che il fan salisse sul palco.



Incredulo e impacciato, il ragazzo è andato ad abbracciare Taylor Hawkins prima di prenderne il posto alla batteria e suonare Big Me insieme alla band.



Una volta terminata la performance, Bifolchi ha scattato un selfie con Grohl ed è corso ad abbracciare tutti i membri della band.



"Quindi è successo davvero. Ho suonato con i miei eroi. Grazie per quest'esperienza indimenticabile", ha poi scritto su Twitter.



I Foo Fighters hanno ripreso il loro tour dopo la momentanea interruzione dovuta all'incidente di Dave Grohl durante il concerto di Goteborg, in cui il frontman si è rotto una gamba. Grohl, che ha ancora l'arto ingessato, continua a esibirsi seduto su un trono di chitarre.



Il regalo di compleanno a Bifolchi non è stato l'unico fuori programma avvenuto nelle date canadesi del tour dei Foo Fighters, costretti, il giorno dopo, a interrompere il concerto di Quebec City. Una tempesta si è abbattuta sull'area dove era in corso lo show, fermato dopo appena 20 anni minuti. "Toreneremo presto", ha assicurato la band. Dove non ha potuto l'incidente a Grohl, è riuscita Madre Natura.