Foo Fighters, Dave Grohl fa cantare... l'ortopedico

I Foo Fighters regalano un nuovo momento memorabile durante un concerto. Domenica sera, la band ha sorpreso i fan del Fenway Park di Boston, esibendosi insieme al medico di Dave Grohl. L'ortopedico Lew C. Schon, che segue il frontman dall'incidente sul palco di Goteborg, dove Grohl si è rotto una gamba, ha cantato "Seven Nation Army", brano dei White Stripes, in una performance tanto divertente, quanto insolita.