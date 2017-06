Foo Fighters, a sorpresa esce il nuovo singolo "Run" e la band è... invecchiata

I Foo Fighters sono tornati... con una sorpresa. Si chiama "Run" il nuovo singolo della band alternative rock, appena pubblicato e accompagnato da un video diretto da Dave Grohl. La traccia segue la pubblicazione di "The Sky Is A Neighbourhood", altro inedito che sarà contenuto nel disco di nuova uscita. Nella clip si possono ammirare Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee in una versione anziana, ma non meno energica.