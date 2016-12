Fonoprint compie 40 anni e festeggia con un brano inedito di uno dei suoi giovani talenti, Jacopo Michelini

Dal 2015 Fonoprint è diventato punto di riferimento italiano nell’attività di scouting di giovani talenti e proprio in occasione dei 40 anni, il primo di questi giovani talenti scoperti da Fonoprint, JACOPO MICHELINI pubblica il suo primo singolo.



“Biglietto per Londra” sarà in radio da venerdì 17, giorno in cui sarà online anche il video.



In modo fresco e leggero “Biglietto per Londra” celebra la spontaneità dei vent’anni di Jacopo Michelini trattando il tema dell’evasione e della metafora del viaggio. Quello da cui scappare è un contesto inadatto alle esigenze e agli obiettivi di un ragazzo, simbolo di un’intera generazione, che deve costruirsi il futuro. L’atmosfera è onirica e rappresenta il desiderio di nuove esperienze emozionanti. Responsabilità e divertimento sono due lati della stessa medaglia in questo giovane cantautore, eccitato dalla vita ma oppresso dall’atmosfera indotta dalla crisi internazionale. Il brano è un inno alla gioia e al carpe diem: “domani mi alzo presto e parto, anzi parto adesso”.