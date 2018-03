Florida, artista del Cirque du Soleil cade e muore durante uno spettacolo

Un acrobata del Cirque du Soleil è morto in seguito a una caduta durante uno spettacolo a Tampa, in Florida. L'artista, Yann Arnaud, è caduto mentre eseguiva un numero di acrobazie aeree. Trasportato in ospedale, è deceduto per le gravi ferite riportate. "La grande famiglia del Cirque du Soleil è sotto shock ed è devastata da questa tragedia", ha commentato Daniel Lamarre, presidente del gruppo.