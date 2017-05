Floraleda, un'arpista classica dall'anima dance

Nuovo progetto musicale per l'arpista Floraleda Sacchi, che in "#Darklight" mescola il mondo della musica classica con la dance. Quattordici i brani rivisitati dall'artista, che spaziano dalla colonne sonore alle hit da dancefloor, passando per la musica contemporanea. Arrangiati o composti da Floraleda, le tracce sono eseguiti con arpa elettrica ed elettronica.