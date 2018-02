Fiorella Mannoia, prima foto social con il compagno Carlo Di Francesco

Insieme da dieci anni ma lontani dai riflettori, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno consacrato ora la loro storia d'amore via social. La cantante ha condiviso su Instagram per la prima volta una foto che li ritrae insieme, in strada, a New York. I due sono in trasferta nella Grande Mela dove l'artista si esibisce per la prima volta all'interno del suo lunghissimo "Combattente Il Tour".