Fiorella Mannoia: "Non sarò al concertone di Roma. Perché? Un'idea ce l'ho..."

Niente Concertone di Capodanno a Roma per Fiorella Mannoia . E' stata la stessa cantautrice ad annunciare che la sua presenza era saltata con un post via Facebook . "Non chiedetemi perché, non lo so... ma un'idea ce l'ho" ha scritto, probabilmente alludendo alle critiche da lei mosse più volte al premier Matteo Renzi . E il Movimento 5 Stelle , a cui la cantante è ultimamente vicina, ha lanciato l'hashtag #iostoconfiorella .

A lanciare l'hashtag è stato un senatore del M5S, Maurizio Santangelo. Subito il tam tam su Twitter si è diffuso, con commenti di solidarietà da un parte e accuse pesanti al Pd e a Renzi in particolare, dall'altra. "Cara Fiorella un'idea la tengo anch'io – ha scritto poi il deputato Angelo Tofalo, sempre del Movimento 5 Stelle, su Fb - se in questo bel Paese che si chiama Italia hai il coraggio di esprimere liberamente le tue idee e se queste per caso sono in contrasto con il 'sovrano di turno allora' a Capodanno a Roma non puoi cantare".



De Magistris: "A Napoli c'è posto" - "Per Fiorella Mannoia il posto in piazza Plebiscito c'è. Per noi sarebbe un piacere averla a festeggiare con noi la notte di Capodanno". A lanciare l'invito alla cantante è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione della presentazione del concerto di Capodanno e in relazione allo stop a Roma per la il concerto dell'artista.