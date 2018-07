Filo Vals, il primo amore non si scorda mai

Un brano autobiografico, il primo in italiano, in cui Filo Vals rievoca i colori dell’amore, caldi e aromatici come il caffè, che poi è il tema centrale della canzone. L'artista romano lancia il suo quarto singolo, " Prima del caffè ". Ventidue anni, nato a Roma ma trapiantato a Londra, il cantautore sintetizza così il pezzo: "Parla d’amore, di un primo amore adolescenziale, l'ho scritta quando avevo sedici anni, e per quanto qualche rima baciata o qualche verso possa sembrare banale, l’idea era di tenere la semplicità e la verità di quell'emozione".

Il singolo è prodotto per Papaya Records da Dani Castelar, già produttore di Paolo Nutini, Rem e Snow Patrol e distribuito da Believe Music. Racconta di un amore che gustato e sorseggiato come il caffè in una mattina d’estate al mare. Una dolce dipendenza, di cui non si può fare a meno: "L'amore è quando tu ti svegli la mattina e prima del caffè pensi a lei, tu pensi a lei, pensi a lei... come quando lei non c’è, se ne va, e te non sai chi sei, non sai chi sei".

Il brano e lo script del video sono scritti da Filo Vals che firma anche la regia. Il video è girato al mare a Sabaudia, in un’ambientazione Anni 80 dove la giornata viene scandita dal mattino al tramonto e racconta la storia di Tommy, ragazzino nerd che osserva – con aria sognante in lontananza attraverso un binocolo – Camilla. Lei, la bella e giovane Fata Morgana di cui si è innamorato, il miraggio d’amore di un caldo e assolato giorno d’estate.