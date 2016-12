Figlio Dario Fo:ora tutti celebrano papà,ma prima lo hanno censurato

Jacopo Fo, figlio di Dario, scomparso giovedì, attacca gli "estimatori postumi" del padre. "Adesso sono tutti a celebrare Dario. Dopo una vita che han fatto di tutto per censurarlo e colpirlo in tutti i modi. Vaffanculo - ha scritto infatti sulla sua pagina Facebook -. Onore a Brunetta che ha detto che mio padre non gli è mai piaciuto".