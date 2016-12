Figlia Whitney Houston, i medici: "Prepararsi al peggio"

13:53 - La figlia di Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, sta lottando per la vita in un ospedale di Atlanta dopo essere stata trovata priva di conoscenza nella vasca da bagno. Secondo il sito Tmz, la giovane è stata posta in coma farmacologico, e i test hanno mostrato che le funzioni del suo cervello sono sensibilmente diminuite. Alla sua famiglia è stato detto di continuare a sperare, ma anche che devono prepararsi al peggio.

Il padre della 21enne, il cantante Bobby Brown, è al suo fianco, e secondo quanto dichiarato da alcune fonti ai media statunitensi è "inconsolabile". La madre di Bobbi Kistina e' stata trovata morta in una vasca da bagno quasi tre anni fa, e per lui perdere la figlia nello stesso modo "sarebbe devastante