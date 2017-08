Festival di Venezia, ecco le coppie stellari attese al Lido

Bardem sarà in prima fila anche alla presentazione dell`attesissimo "Mother!" di Darren Aronofsky, ma in quel caso la coppia formata dalla protagonista del film, Jennifer Lawrence, con il regista americano, potrebbe oscurarlo. Attesissima, in questo gioco delle coppie, quella storica formata da Jane Fonda e Robert Redford, che a 50 anni dall'indimenticabile "A piedi nudi nel parco", presenta fuori concorso "Our souls at night".



I grandi studios americani hanno capito da tempo che la Mostra di Venezia rappresenta una vetrina privilegiata per i loro film. Anche quest'anno tante produzione made in USA, con grandi star al seguito: Matt Damon e Julianne Moore per il film di Clooney, sempre Matt Damon con Christoph Waltz per il film di Alexander Payne "Downsizing" e Ethan Hawke per "First reformed" di Paul Schrader,



Al Lido anche Kirsten Dunst, Jim Carrey, Sienna Miller, Annette Bening (presidente della giuria di Venezia 74), e le superstar britanniche Michael Caine, Charlotte Rampling e Judi Dench. Insieme a Paolo Virzì, per il suo primo film americano, "The Leisure Seeker", arriveranno a Venezia Helen Mirren e Donald Sutherland.