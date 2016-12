15 febbraio 2015 Festival di Sanremo 2015, tutti pazzi per Al Bano e Romina L'evento clou della rassegna è stato il ritorno all'Ariston delle celebre coppia. E anche chi li ha sempre criticati si è trovato a cantare "Felicità"... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Erano l'evento più atteso e, a posteriori, si può dire che l'attesa era giustificata. Tra i tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questo 65.mo Festival di Sanremo, il clou è stato il ritorno al teatro Ariston di Al Bano e Romina. Tripudio in sala, festa nelle sale stampa e a casa: anche chi li ha sempre criticati in passato si è ritrovato a cantare "Felicità" e "Cara terra mia".

Eppure, nonostante la guerra di un tempo sia ormai dietro le spalle, tra i due si avverte ancora una certa diffidenza. Come quando Carlo Conti ha insistito perché i due si scambiassero un bacino: Al Bano ha cercato in tutti i modi di evitare alla cosa e alla fine è scattato un bacio appena accennato tanto che Romina si è lamentata: "Il bacio però non me lo hai dato!".