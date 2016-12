16 febbraio 2015 Festival di Sanremo 2015, polemiche postume e sassolini dalle scarpe... Un Festival nel segno della tradizione e della "normalizzazione", ma non è tutto è andato come previsto. E ora qualcuno si toglie qualche sassolino dalle scarpe... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:49 - Se quello di quest'anno è stato un Festival di Sanremo nel segno della "normalizzazione", il più possibile nei binari e senza polemiche, non significa che tutto sia andato per il verso giusto. E così, ora che il Festival è andato in cantiere, qualcuno si toglie qualche sassolino: da Nek che dice che la gente non ha potuto votare per lui a Raf che se la prende con la giuria di "pseudoesperti". E poi Roberto Cenci, la Nannini...