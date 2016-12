Festival 2016, un'estate di grandi raduni a suon di musica

In estate la musica non va in vacanza. Anzi. Quest'anno il cartellone dei festival estivi è ricchissimo, con grandi nomi e un programma molto ampio. Dagli appuntamenti ormai tradizionali, come Umbria Jazz di Perugia, a novità come lo Street Music Art Festival a Milano, per passare attraverso graditi ritorni come il Market Sound, il Terraforma o la grande Festa di Radio Onda d'Urto a Brescia.