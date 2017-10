Festa del Cinema, Papa Francesco ringrazia la regista di "Beyond the Sun"

"Prego perché il film vada bene. Per favore non dimentichi di pregare per me, che Gesù e la santa Vergine la benedica. Affettuosamente, Francesco" ha concluso Bergoglio.



Presentato nella sezione "Alice nella città", "Beyond the Sun" racconta la storia del viaggio di fede, attraverso un'avventura vissuta in montagna di cinque bambini che si chiedono come e dove trovare Dio. Il film uscirà nelle sale italiane a dicembre e il produttore Andrea Iervolino ha dichiarato: "Dopo la proiezione privata per il Papa e alcuni ospiti fatta in Vaticano sono arrivate richieste per il film da tutto il mondo".