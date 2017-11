Festa del Cinema di Roma, Nanni Moretti si confessa: "Ho avuto un nuovo tumore"

Nanni Moretti è stato protagonista di uno degli "incontri ravvicinati" organizzati alla Festa del Cinema di Roma . Oltre ai ricordi di quarant'anni di cinema, il regista romano ha mostrato un cortometraggio inedito di otto minuti intitolato "Autobiografia dell’uomo mascherato" e ha rivelato di aver sconfitto un tumore: "Dopo vent’anni ho avuto un nuovo tumore, in un’altra parte". Una confessione che ha spiazzato tutti i presenti.

Nel nuovo cortometraggio vediamo l'attore e regista camminare sul lungotevere a Roma, andare al suo cinema, il Nuovo Sacher, e assistere a uno spettacolo di musica popolare. Il tutto mascherato con una grossa rete protettiva. La stessa che indossa prima della radioterapia, "una delle tante sedute a cui mi sono sottoposto".



Dopo la proiezione, le luci si sono riaccese e il regista, in piedi, ha alzato i pugni in segno di vittoria. Un colpo di scena che è stato salutato da un commosso applauso in sala.