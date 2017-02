Fedez, uno scatto da bravo bambino e la polemica del "firmacopie"

La notizia è apparsa sul blog di Concita De Gregorio su Repubblica, sotto forma di lettera. Passata un po' in sordina, ha comunque creato subbuglio sui social.

"Prima di diffondere false accuse è importante sapere come funzionano i firmacopie", dice il portavoce di Fedez. "Per qualunque artista è la stessa cosa. Ad essere firmati sono i cd acquistati. I ragazzini stanno in coda per ore e ore per farsi firmare il disco e chi non ce l'ha con sé non arriva nemmeno al cantante". Una seconda ipotesi, aggiunge l'ufficio stampa del rapper, è anche che il ragazzino sia arrivato a Fedez con il cd e con il diario. "In quel caso per rispetto nei confronti degli altri, in coda da ore, il rapper non poteva firmare il diario, ma solo il cd...".

Insomma un vero rebus.



I social però non perdonano e lanciano frecciatine al vetriolo al cantante: "Sei un po' una delusione. Far piangere i bambini" gli ha rimproverato Federica su Instagram e anche Raffaele non si è trattenuto: "Hai fatto piangere un innocente bambino. Sei solo una persona ignobile"...



Tutto però ha una sua spiegazione e Fedez non ha nulla da nascondere o di cui vergognarsi, si è solo attenuto alle regole del "firmacopie". Lui ai suoi giovani fan ci tiene... e l'altro giorno ad un ragazzino, in coda per farsi fare l'autografo, ha regalato anche un cappellino, con cui adesso va persino a dormire!