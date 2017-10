Fedez sarà processato per un pugno a un dj

Fedez sarà processato davanti al giudice di pace di Lecco il 19 marzo 2018 per il presunto pugno che il rapper avrebbe inferto al dj Mc Cece, a giugno dello scorso anno durante una manifestazione musicale. Davanti al giudice di pace di Lecco, Antonella Signorile, doveva essere ratificata la conciliazione, ma secondo il difensore del dj, l'avvocato Claudio Schiaffino, non c'erano le condizioni, data la presenza di una querela per calunnia dei legali di Fedez.