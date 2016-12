Fedez risponde al Pd: "Non faccio propaganda a X Factor"

I deputati del Partito Democratico Federico Gelli ed Ernesto Magorno , hanno attaccato Fedez chiedendo a Sky (Rete dove è giudice di "X Factor") di valutare la presa di posizione politica del cantante a favore del Movimento 5 Stelle. Il rapper milanese ha composto l'inno ufficiale "Non sono partito" della manifestazione per la tre giorni del partito al Circo Massimo a Roma. Il cantante ha risposto: "Non sono a X Factor per fare propaganda".

"Apprendo ora che due esponenti del Pd hanno fatto esplicita richiesta a Sky di prendere posizione riguardo al mio ruolo - scrive Fedez su Facebook - e alla mia presenza nel programma di X Factor per aver espresso un'opinione politica al di FUORI da tale contesto. Io non sono a X-Factor per fare propaganda e mai l'ho fatta, ma da cittadino ho le mie idee politiche e non ho nessun motivo per tenerle nascoste, il fatto che per averle espresse si chieda la mia testa ci riporta indietro di 60 anni alla censura e al fascismo".



Intanto "Pop-Hoolista", il quarto album del rapper oltre che essere primo nella classifica Fimi, si aggiudica il disco d'oro con 25mila copie vendute in una sola settimana.