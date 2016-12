Fedez querela Filippo Facci, ma la polemica va avanti via Twitter

La scia delle polemiche relative alle manifestazioni del 30 aprile e 1 maggio sembra non doversi chiudere. Fedez ha querelato Filippo Facci per un articolo scritto su " Libero " in merito all'appoggio del rapper alla prima delle due manifestazioni Noexpo. Ma il giornalista ha risposto a muso duro via Twitter pubblicando la richiesta di danni da 200mila euro e dando a Fedez del "bimbo".

Rettifico: bimbo @Fedez non vuole 100mila euro per la bua morale, ma 200mila. pic.twitter.com/7fnab4p87j

Il rapper, tramite i suoi avvocati, ha chiesto 100mila euro direttamente al giornalista e 100mila all'editoriale Libero. Questo come risarcimento per quella che viene definita "un'evidentissima diffamazione" per l'articolo scritto da Facci. Articolo che Facci ha prontamente ripostato via Twitter censurando alcuni termini e chiedendo ironicamente "Ehi @Fedez, chiedi alle tue amiche bambine se questa censura ti va bene". La polemica insomma non sembra sopirsi. Anzi.