Fedez presenta sui social la nuova casa, un super attico da vero rapper

Dopo la rissa con il vicinato, Fedez ha cambiato casa. E lo ha fatto in grande stile. Il rapper ha presentato la dimora extra lusso su Instagram attraverso alcuni scatti. E' un super attico nelle residenze Libeskind nel quartiere CityLife di Milano. La casa da sogno non è stata ben digerita dai suoi fan. Sui social sono piovute critiche, visto che a molti non è sembrata una dimora da giovani ribelli, mentre tutti lo preferisco come "rapper di strada".