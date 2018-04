Fedez, in affitto la sua casa milanese per 10mila euro al mese

L'appartamento super lusso di Fedez , 270 mq nel quartiere CityLife a Milano , è sul mercato immobiliare pronto per essere affittato al costo di 10mila euro al mese, spese condominiali incluse. Il rapper e Chiara Ferragni , con il piccolo Leone , sono a Los Angeles dopo la nascita del bimbo, avvenuta dieci giorni fa. Ma i due hanno già deciso che quando torneranno in Italia si trasferiranno in una nuova casa.

Nell'attesa che la nuova abitazione sia pronta, la coppia del momento ha anticipato nel corso di un video-diretta sui social che vivrà per circa un mese in hotel. Intanto l'annuncio per l'affitto di casa, Fedez l'ha già fatto pubblicare online.



Si tratta di un "attico e super attico in contesto esclusivo. L’appartamento situato al 13° e 14° piano con doppia esposizione, si affaccia sullo skyline meneghino con vista spettacolare" si legge nell'annuncio, corredato di foto.



E ancora: "L'attico gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli. Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all'ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone. La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove si trova una luminosa camera da letto con vista panoramica e d'affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia".