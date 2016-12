Fedez : "Fuorilegge perché vomito un arcobaleno in copertina"

"Un'azione che, a esser buoni, ha il sapore dell'ottusità retrograda e, a voler essere maliziosi, puzza di censura" ha commentato il rapper "Limitare l'espressione altrui è da sempre l'ultima spiaggia di chi non ha nulla da dire. Paese delle meraviglie ma io non mi meraviglio!".



Nel video pubblicato su Facebook Fedez, in compagnia del suo avvocato, ha condiviso con i fan l'amara scoperta. "La comunicazione arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Complimenti! Quindi siamo ufficialmente fuorilegge perché sputo un arcobaleno e perché c'è un poliziotto. Per l'immagine mi sono ispirato alla street-art, quindi per il ministero metà delle opere di street art sarebbero illegali...".