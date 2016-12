Fedez e J-Ax, i due rapper al lavoro per un disco insieme: gli indizi social

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma gli indizi sui social sono inequivocabili. Fedez e J-Ax faranno un disco insieme. Sulla sua pagina Facebook, il rapper di "Cigno nero", oltre ad alcune foto in studio con l'ex Articolo 31, ha postato un video: "Volevo raccontarvi un po' di novità. Sto lavorando ad un progetto nuovo con... non sarò da solo. Un po' si è capito ma non vogliamo ancora dirlo. E' ancora presto per fare comunicazioni pompose".