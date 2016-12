Fedez canta l'Amore Eternit, tra splatter e denuncia sociale

13:03 - Zombie, sangue e scene splatter in abbondanza nella clip di "L'Amore Eternit", terzo estratto di POP-HOOLISTA. Il brano, cantato insieme a Noemi, attinge dal genere horror per dare voce a tutte le vittime dell'amianto che non hanno trovato giustizia nello Stato. Protagonisti della storia Fedez e la sua compagna Giulia Valentina, già coppia di successo in “Magnifico” che ha al suo attivo oltre 30 milioni di visualizzazioni.

La clip di “L'Amore Eternit” punta su immagini molto forti ed è ambientato in una immaginaria provincia italiana, che viene sconvolta dall'arrivo di un misterioso barile. La cittadina viene invasa da un fumo tossico, che trasforma gli esseri umani in mostri.



Il video, diretto da Mario Russo, ha un taglio fortemente cinematografico e per ora è stata rilasciata solo la versione censurata. Ne verrà però tratto un cortometraggio, che parteciperà ad alcuni concorsi.