Fedez, bambina investita da una lieve esplosione sul set del nuovo video

11:26 - Brutta disavventura per una bambina di 8 anni impegnata a girare il videoclip di "L'amore eternit", nuovo brano di Fedez con la collaborazione di Noemi. Durante le riprese, in corso a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, la bimba, sul set in qualità di comparsa, è stata investita dall'esplosione di una macchina del fumo mal funzionante. Soccorsa dal personale del 118, non ha riportato ferite e le riprese sono subito ricominciate.

Stando a quanto accertato dai carabinieri, lo scoppio è stato causato da una anomalia nella macchina che avrebbe dovuto introdurre del fumo in scena. La bambina, come previsto dal copione del videoclip, stava disegnando nei pressi dell'apparecchiatura, che allo scoppio si è frantumata investendola.



Dopo l'incidente, le riprese del video, diretto dal regista originario di San Pietro Vernotico, Mauro Russo, sono proseguite in piazza Del Popolo, presa d'assalto dai fan del rapper.