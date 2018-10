Fedez annuncia il tour 2019 nei palasport: "Un nuovo viaggio"

Per Fedez è ufficialmente iniziato il nuovo progetto musicale. E in attesa dell'album ecco le date del tour 2019 , che si svolgerà nei palasport. "Vi avevo annunciato una sorpresa, ed eccomi qua - ha scritto -. Il 18 ottobre apro ufficialmente le date del mio nuovo tour. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all'idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così". Undici date, si parte da Firenze.

Dopo il grandissimo successo de "La Finale" del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l'ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez torna sul palco da solista. "Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all'idea di tornare a calpestare un palcoscenico - ha scritto -. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all'adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre".



"Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze - ha proseguito -. Ma c'è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l'ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo".



LE DATE:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena