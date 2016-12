Federico Stragà: "L'arte? E' anche nei piccoli gesti della gente comune"

Nell'estate del 2000 la sua " L'astronauta " è stata un vero e proprio tormentone. Adesso, dopo qualche anno di attesa, Federico Stragà è tornato con un nuovo singolo, " Che cos'è l'arte? ". Una canzone fresca, che mescola un po' di atmosfere country con ritmi caraibici. In rotazione in radio da fine maggio, adesso arriva anche il video che Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva .

"Non ho certo la pretesa di spiegare qui cosa sia l'arte - spiega lui - ho scritto questa canzone perché me lo chiedo spesso, affascinato dal riconoscere l'arte talvolta anche nei più normali gesti quotidiani della gente".



Stragà ha debuttato nel 1997 a Sanremo Giovani. Con "La notte di San Lorenzo", ha catturato l'attenzione dei produttori Mara Maionchi e Bruno Tibaldi che gli propongono un contratto. Dopo una seconda partecipazione sanremese, il botto arriva nel 2000: "L'astronauta" non solo domina in radio ma viene anche apprezzata da Bobby Solo (il ritornello del brano ricorda la sua "Domenica d'agosto") e Franco Battiato, presenti in una terza versione del singolo. Il brano fa da battistrada all'uscita del secondo album "Click Here” da cui vengono estratti altri due singoli di successo: "Cigno Macigno" ed "Eleonora non s'innamora".



Nel 2002 esce un nuovo brano “Il coccodrillo vegetariano”, con il quale Federico vince "Un Disco per l'estate". Nel 2003 sarà nuovamente al Festival di Sanremo nella categoria Big interpretando "Volere volare" in coppia con Anna Tatangelo. Nel 2002 Federico esordisce con uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra e nel 2008 esce un cd intitolato "Federico Stragà canta Frank Sinatra" dove interpreta alcuni tra i più grandi successi di "The voice". E adesso riparte dall'arte... dei gesti quotidiani.