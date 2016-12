Fatboy Slim fa ballare Milano nel primo laser show d'Europa

La musica di Fatboy Slim e di tanti altri artisti ha fatto ballare Milano, che ha ospitato il primo laser show mai visto in Europa, organizzato per il lancio del nuovo Samsung Galaxy S7. Oltre 20 mila persone hanno partecipato all'evento in Piazza Gae Aulenti, tra i grattacieli di Porta Nuova. Tra questi tanti vip, da Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas, a Primo Reggiani e Costanza Carraciolo, da Syria alla futura mamma Cecilia Capriotti.