Fashion Pokémon, le icone della moda trasformate nei personaggi del gioco

Cara Delevingne in versione Pikachu, Victoria Beckham in quella di Mew e poi Anna Wintour come Charmander e Karl Lagerfeld nei panni di Ninetales. Stylight ha preparato un fashion makover dei famosi Pokémon trasformando alcune tra le più celebri icone di stile in personaggi del gioco.

La notizia è sulla bocca di tutti: i Pokémon (sì, quelle creaturine colorate del gioco del Game Boy o di cui ci si scambiavano le carte da gioco negli anni ‘90) sono tornati e lo hanno fatto in grande stile. Ed in onore di questo passatempo nostalgico, Stylight ha creato dei veri e propri fashion Pokémon. L’adorabile Pikachu, il Pokémon più conosciuto è stato associato a Cara Delevingne, che ha senza dubbio una personalità elettrizzante. Stylight ha fatto un restyling dell'adorabile personaggio, aggiungendo la giacca di pelle e il beanie che fanno parte della tenuta d’ordinanza di Cara.



Il draghetto arancione Charmander è un altro dei mostriciattoli originali del gioco. Nonostante sia fondamentalmente buono d’animo, quando si arrabbia o quando sta combattendo sputa fuoco e può essere decisamente più agguerrito di quanto non sembri. Come la regina indiscussa della moda Anna Wintour..



E ancora ecco Karl Lagerfeld in versione Ninetales. Considerato uno dei Pokémon più distinti e intelligenti, Ninetales è ricoperto da pelo folto e lucido. Può vantare anche una criniera intorno al collo che ci ha ricordato il caratteristico colletto indossato da Lagerfeld e il suo stile attento ai dettagli. Inoltre Ninetales può vivere fino a 1000 anni. Che anche Karl possa essere praticamente immortale?



Per Victoria Beckham ecco arrivare Mew, una creaturina rosa, simile a un mammifero, intelligente e vivace. Il suo corpo snello e femminile ricorda le pose feline e la silhouette slanciata dell'ex Spice. E ci sono anche Suzy Menkes in versione Jigglypuff e Jean Paul Gaultier in versione Poliwag.