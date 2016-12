Fantozzi, è reunion con Mariangela e la signorina Silvani

Non si vedevano insieme da anni, troppi anni, tanto che i fan alla Festa del Cinema di Roma hanno avuto un sussulto. Riecco di nuovo il trio formato da Fantozzi, la figlia Mariangela e la signorina Silvani. Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro e Plinio Fernando sono stati infatti i protagonisti di una reunion per la pellicola di 40 anni fa "Fantozzi" restaurata in digitale, che torna eccezionalmente nelle sale il 26, 27 e 28 ottobre.