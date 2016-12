Falsi allarmi,arrestata star tv Usa

Jerez Nehemiah Stone-Coleman, star Usa del reality show di Mtv "Catfish", è stato arrestato con l'accusa di essere l'autore di diversi falsi allarme bomba contro la rete di trasporti pubblici a Washington. A quanto si apprende il giovane da dicembre ha chiamato per 11 volte il servizio di emergenza 911 segnalando in alcuni casi la presenza di bombe e in altri minacciando rapimenti.