Fabrizio Gifuni dà voce ai "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini

A quarant'anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini , Fabrizio Gifuni rende omaggio allo scrittore e pensatore del 900 dando voce al capolavoro letterario " Ragazzi di vita ". Dopo " Na specie de cadavere lunghissimo ", spettacolo culto con la regia di Giuseppe Bertolucci , ideato e interpretato dall'attore, in scena da undici anni nei teatri italiani, al Teatro Parenti di Milano domenica 7 giugno arriva il nuovo spettacolo.

Dalla borgate della Roma degli anni Cinquanta riprendono corpo i personaggi del Riccetto e del Caciotta, del Lenzetta e del Begalone. La voce di Gifuni porta "dentro" le giornate di questi giovani sottoproletari, restituisce la loro generosità e i loro egoismi, il comico, il tragico, il grottesco, la violenza di questo sciame umano che dai palazzoni delle periferie si muove verso il centro, in un percorso che è anche un rito di passaggio dall'infanzia alla prima giovinezza. Lo sfondo è quello di una Roma postbellica che non esiste più, per un romanzo emblematico di una trasformazione epocale del nostro Paese.



TEATRO PARENTI

platea I settore - 40€; Platea II settore - 32€;

over60 18€ - under26 15€;

Ore 20.30