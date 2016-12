Fabri Fibra senza freni, manda a quel paese Fedez e critica Vasco Rossi

18:42 - Di una cosa si può essere certi: a Fabri Fibra non preoccupa minimamente il farsi dei nemici. Il rapper ha lanciato ufficialmente il suo nuovo album, "Squallor". Un lavoro duro, che non fa sconti a nessuno e che attacca frontalmente colleghi come Fedez e Vasco Rossi, case discografiche e contesti sociali. Quasi una affermazione di purezza rap nel momento in cui questo viene "sdoganato" in contesti come talent o Sanremo.

Fabri Fibra-Fedez, è guerra rap

L'attacco più esplicito e violento è quello nei confronti di Fedez, mandato apertamente a quel paese, pur usando un termine inglese. La canzone in questione è "Il rap nel mio Paese". Quale sia il rap che a Fibra piace lo si capisce dalle collaborazioni, da Clementino a Salmo e Marracash. Quello che non sopporta invece lo indica chiaro nelle parole del brano: "Non ci si crede, chi mi ascolta si rivede, odia i rapper banali, chi li produce e chi li segue, dieci in comunicazione, non uso mai l'inglese, ora faccio un'eccezione: Fuck Fedez". Affermazione di disistima per il rap interpretato da Fedez ma anche una risposta a distanza a quest'ultimo che nel corso di una puntata di "X Factor" a Mika che diceva di ascoltare Fibra aveva commentato con un "ascolti rap un po' di merda".



Ma Fabri fibra non ce l'ha solo con i colleghi rapper. A Vasco Rossi rimprovera la vita da star. La canzone è "Come Vasco" e il passaggio chiave "Stare in alberghi di lusso solo con gente che se la gode, con bottiglie che bevi, giornalisti ai miei piedi, schiacciare un tasto e riempire uno stadio come Vasco". Non risparmia nemmeno la sua casa discografica, la Universal, colpevole di dare spazio "a cani e porci". Ma non si salva nemmeno Milano, definita senza troppi giri di parole "un cesso".

Per Fibra insomma il rap è ancora una cosa seria. Niente derive adolescenziali, nessuna voglia di lisciare il pelo a chicchessia. Fabri snocciola le sue rime senza paura ritrovando una vena che sembrava un po' appannata. Come a dire: il rap in Italia sono io.