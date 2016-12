Fabri Fibra lancia a sorpresa "Squallor"

Fabri Fibra ha lanciato nella notte " Squallor ", il suo ottavo album di inediti. Il rapper ha presentato a sorpresa il nuovo lavoro, nato tra l'Italia e gli Stati Uniti, con un sintetico cinguettio su Twitter: "Squallor. Fuori ora su iTunes". A due anni da "Guerra e pace" Fibra ha preferito affidarsi ai social per annunciare il suo ritorno sulla scena musicale, invece di passare per il tour promozionale e le conferenze stampa.

2.000.000 su FB, vorrei regalare qualcosa a ognuno di voi per ringraziarvi ma so che è impossibile, ho scelto quindi un regalo simbolico, questo disco di platino è vostro.

Squallor

1. Troie In Porsche

2. Amnesia

3. Lamborghini / Rime Sul Beat

4. Rock That Shit (feat. Youssoupha)

5. Come Vasco

6. Alieno

7. E Tu Ci Convivi (feat. Gue' Pequeno)

8. Cosa Avevi Capito?

9.Il Rap Nel Mio Paese

10. A Volte (feat. Gel)

11. A Casa

12. Pablo Escobar / Skit Squallor (feat. Lucariello)

13. Squallor

14. Playboy (feat. Marracash)

15. E.U.R.O. (feat. Clementino)

16. Dexter (feat. Nitro & Salmo)

17. Non Me Ne Frega Un C***o (feat. Gemitaiz & Madman)

18. Sento Le Sirene

19. Dio C'è

20. Trainspotting

21. Voglio Sapere