Fabri Fibra 'Grignani è uscito di testa' ma il cantante replica 'Io vivo tra la gente'

Botta e risposta a distanza tra Fabri Fibra e Gianluca Grignani . Il rapper, parlando di artisti schiacciati dalla fama, ha fatto nomi e cognomi "Cobain non ce l'ha fatta. Jovanotti è fuggito in America. Grignani è uscito di testa" . Il diretto interessato non ha gradito e via social ha replicato: "Quando arriverai al punto di scrivere canzoni come faccio io, allora potrai permetterti di dire menomale che c'è uno come me così fuori di testa!".

In occasione del decennale del disco "Tradimento", che uscirà in nuova versione il 10 giugno, Fibra durante un'intervista al Corriere della Sera ha sparato a zero su alcuni suoi colleghi, da Jovanotti a Fedez, citando anche Gianluca Grignani come uno che "è uscito di testa" per colpa del successo.



Il cantautore ha deciso di replicare attraverso un lungo post pubblicato su Facebook: "Io scrivo canzoni da venti anni, non mi sono mai venduto e sono sempre stato dalla parte della gente. A volte sono capace di uscire e non dormire dei giorni per scrivere e stare male dimenticandomi che qualcuno mi stia filmando e avere una crisi esistenziale che magari tu non hai mai avuto la fortuna di avere..."



"Sei tu che sei inglobato nella società, che hai bisogno della firma sulle scarpe e sui cappelli con 4 rime baciate per sentirti qualcuno. Quando avrai voglia e gli argomenti necessari per discutere seriamente ti aspetto ad un mio concerto cosi ti insegno quello che sembra tu ad oggi ancora non hai capito". Il rapper accetterà l'invito?