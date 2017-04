Fabri Fibra, ecco "Fenomeno" il nuovo album tra frecciatine e sfoghi

Oggi grazie ai social è talmente facile diventare famosi e finire davanti a un obiettivo che ognuno vuole solo essere un “Fenomeno” . Parola di Fabri Fibra , che intitola così il suo nuovo lavoro che esce il 7 aprile. Oltre all’omonima traccia che già gira in radio, il disco contiene canzoni che parlano di temi personali delicati in cui emergono i contrasti familiari, con riferimenti alla madre e al fratello Nesli. Dal 20 ottobre partirà poi il tour nei club d’Italia.

Prima dell’uscita del disco, il rapper marchigiano ha però voluto fare un sorpresa ai suoi fan regalando un brano che non è entrato nella tracklist di “Fenomeno”, "Tony Hawk". "Qualche pezzo che ho registrato in questi mesi non è stato inserito nella tracklist di Fenomeno, ma mi piacerebbe farvelo ascoltare lo stesso. La grafica l'ha preparata Nemury ????, un grafico giapponese stilosissimo. Il brano s'intitola 'Tony Hawk' (prod. Marz)".



L'album arriva due anni dopo la pubblicazione di "Squallor" e annovera tra le collaborazioni quelle con i Thegiornalisti, lo scrittore Roberto Saviano e il rapper Laioung.