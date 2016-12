Fabio Rovazzi "va a comandare" alla Capannina di Forte dei Marmi

"Mi sento molto a disagio tra i cantanti perché io non canto e non so cantare... " Fabio Rovazzi, classe 1994, milanese del quartiere Lambrate, asso dei video su YouTube e ora disco di platino, lo va ripetendo da sempre: lui non è un cantante. Al massimo ciò che sa fare e... "andare a comandare" E così ha fatto l'altra sera nello storico locale di Forte dei Marmi, La Capannina di Franceschi, tempio della musica leggera. Qui lo Youtuber, in cima alle classifiche di ogni tipo con il suo brano elettronico "Andiamo a comandare", ha cantato come una vera popstar.