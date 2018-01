Fabio Rovazzi diventa Paperazzi, eccolo in versione fumetto

Momento d'oro per Fabio Rovazzi. Dopo il tormentone estivo "Volare", cantato in coppia con Gianni Morandi, ora è pronto a sbarcare al cinema con "Il Vegetale" (dal 18 gennaio) e intanto si è trasformato in fumetto grazie al suo alter ego "Paperazzi". Paperazzi-Rovazzi sarà protagonista della cover del numero di Topolino in edicola da mercoledì 17 gennaio e di quattro storie.