Fabio Curto: "Il talent non mi ha cambiato e non rovinerà la mia identità musicale"

"In questo album, chi ha seguito "The Voice" ritrova i pezzi che mi hanno portato alla vittoria", spiega Fabio Curto. Tre inediti - che il cantante, nato ad Acri, ma bolognese d'adozione, definisce "esperimenti" - e quattro cover. Sono sette le tracce racchiuse nel disco omonimo, uscito il 16 ottobre e anticipato dal singolo "Non mi assolvo", scritto da Stefano D'Orazio e composto da Roby Facchinetti. "Questa canzone è stata un dono di una persona, Roby , che di doni me ne ha fatti tanti. Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vorrei tanto che la cantassi tu'", racconta Fabio Curto, rivelando però di sentire più "suo" il primo inedito realizzato, "L'ultimo esame", scritto con L'Aura e prodotta da Simone Bertolotti ed Emiliano Bassi.



Figlia del background musicale di Curto è invece "Tu mi fai impazzire". Scritto tutto da solo, pescato tra i molti pezzi già pronti e preparati per l'orchestrina balcanica di cui faceva parte prima del talent, il brano è stato riarrangiato. "Qualcuno dice che somiglia a 'Non vivo più senza te' di Antonacci, ma se togli al fisarmonica casca il paragone. Altri dicono che c'è un che di Celentano. E' un pezzo più fresco e ritmato, pensato per l'estate", spiega.



Nel disco anche le cover di "Take Me To Church", di Hozier, "Emozioni" di Lucio Battisti, "The Scientist" dei Coldplay e "Hallelujah" di Leonard Cohen. "Sono quelle venute meglio durante la trasmissione – spiega Curto - i pezzi vincenti, Halleluja su tutti". Brani che i fan hanno apprezzato, anche se qualcuno ha protestato: "Molti vogliono sentire il folk che facevo una volta, ad altri piace la nuova linea – dice Fabio - Io mi sento pronto a cercare il giusto mix, senza rovinare la mia identità musicale. Non ho paura di questo. Non ho fretta di fare l'album della vita, per me è importante fare buona musica".



La voglia di mettersi alla prova non gli manca. Come il materiale e le idee chiare: "Se continuerà la collaborazione con Simone Bertolotti, il prossimo lavoro sarà molto interessante".– dice sicuro- "L'unica cosa che mi serve è il tempo, per il resto di musica ne ho a tonnellate. Mi piacerebbe fare un album in inglese o uno misto, perché penso che la mia vocalità in inglese si esprima meglio. Mi piacerebbe fare un percorso alla Ben Harper: fare cose diverse senza compromettersi".



Con Roby Facchinetti è nata un'amicizia - "Ci sentiamo un paio di volte a settimana. Ha creduto davvero in me", dice – ma il talent ha portato soprattutto la popolarità. "Dopo la vittoria è stato un assedio psicologico. Non so dove ho trovato la forza di affrontarlo – racconta - Al mio paese avevo la gente attaccata al campanello di casa, sono andato a vivere da un'altra parte". Un vero e proprio ciclone, ma Fabio Curto giura: "Dentro di me è cambiato ben poco. Me lo conferma chi mi conosceva prima e quando te lo dicono le persone che ti vogliono bene c'è da fidarsi".