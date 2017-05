Fabio Curto canta la voglia di libertà in "Via di qua"

Si intitola "Via di qua" il nuovo singolo di Fabio Curto, vincitore dell'edizione 2015 di The Voice of Italy. Un brano scritto interamente dallo stesso Curto, che si caratterizza per una sonorità pop folk accattivante e che si serve di strumenti popolari quali buzuki irlandese e la tammorra. Il singolo rappresenta un viaggio interiore che l’artista percorre attraverso le sue emozioni e il suo stato d’animo. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.