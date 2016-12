17 febbraio 2015 Ezio Greggio e il suo sogno: "Voglio girare il terzo capitolo di 'Yuppies'" L'attore confessa a "Chi" il suo progetto proibito. "Boldi, De Sica, Calà e io saremmo pronti ma De Laurentiis pensa solo al Napoli..." Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - "Ho detto tanti no al cinema in questi anni, ma ho un progetto che mi sta particolarmente a cuore: vorrei girare il terzo capitolo di 'Yuppies'". A parlare è Ezio Greggio, che rivela il suo sogno al settimanale "Chi", in edicola mercoledì. La realizzazione dello stesso però non è così semplice. "Massimo Boldi, Christian De Sica , Jerry Calà e io saremmo pronti - spiega lui -, ma Aurelio De Laurentiis ha in testa solo il Napoli. Ma ci riusciremo" .

Quello di "Yuppies 3" è solo uno dei tanti progetti che Greggio ha in mente per il dopo "Striscia la notizia". Progetti che partono il prossimo 24 febbraio con la dodicesima edizione del Montecarlo Film Festival divenuto la più importante rassegna mondiale del cinema comico. "Il principe Ranieri, quando presenziò alla prima edizione mi ordinò: 'Greggio renda questo festival più importante di quello di Cannes'. Una bella responsabilità - spiega lui -. Ma un risultato l’ho già ottenuto. Ho osato portare la commedia nei festival: prima era impensabile. Mi guardavano come un vampiro".



Ma l'agenda di Greggio ha altri appuntamenti in vista. "Il mio prossimo progetto sarà di adattare per il cinema un libro 'malinconico' di cui ho acquisito i diritti - dice -. E poi realizzerò una produzione televisiva in Albania. Un progetto che poi proverò a portare anche in Italia».